В Алжире назвали срок проведения следующего саммита ЛАГ
Алжир, 16 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун рассказал журналистам о планах проведения предстоящего саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), на котором планируется поднять ряд важных для арабского мира вопросов. Об этом 16 февраля сообщает Algerie Presse Service.
Президент отметил, что все арабские страны считают Алжир лучшим местом для проведения саммита из-за последовательно-нейтральной позиции страны по ряду вопросов региональной политики.
«Мы не встретили ничего, кроме понимания со стороны лидеров арабских государств: из Персидского залива или братских Египта, Туниса и Йемена, которые ждут проведения арабского саммита в Алжире. Заседание назначено на последний квартал этого года, однако окончательная дата станет известна во время официальной встречи министров иностранных дел арабских стран, которая пройдёт в Каире в марте» — заявил президент Алжира.