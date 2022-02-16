Алжир, 16 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун рассказал журналистам о планах проведения предстоящего саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), на котором планируется поднять ряд важных для арабского мира вопросов. Об этом 16 февраля сообщает Algerie Presse Service.

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Президент отметил, что все арабские страны считают Алжир лучшим местом для проведения саммита из-за последовательно-нейтральной позиции страны по ряду вопросов региональной политики.

«Мы не встретили ничего, кроме понимания со стороны лидеров арабских государств: из Персидского залива или братских Египта, Туниса и Йемена, которые ждут проведения арабского саммита в Алжире. Заседание назначено на последний квартал этого года, однако окончательная дата станет известна во время официальной встречи министров иностранных дел арабских стран, которая пройдёт в Каире в марте» — заявил президент Алжира.