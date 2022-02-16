Пенза, , 11:35 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки выявили 1737 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 294 пациентов. В стационары за прошлый день госпитализированы 256 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего по состоянию на 16 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 132 272 случая. Выздоровел 98 841 пациент, скончались 5045 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли еще 12 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области свыше 146 тыс. человек повторно привились против COVID-19.

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