Москва, , 11:32 — REGNUM Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о концепции мастер-плана туристических территорий Сахалинской области. Об этом 16 февраля сообщает сайт правительства России.

Сахалин Sakhalin.gov.ru

Документ разработала корпорация «Туризм.РФ», план одобрил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Планируется, что турпоток в регион к 2030 году будет увеличен в четыре раза.

«Сахалинская область — единственный субъект страны, расположенный на островах. Эта особенность, а также удалённость от центральной части России ограничивает его доступность для туристов. Развивать туристический Сахалин необходимо в комплексе — строить отели для всесезонного отдыха, использовать экотехнологии, обеспечивать транспортную связанность территории», — заявил Чернышенко.

Он отметил, что ключевыми проектами должны стать всесезонный горнолыжный курорт «Горный воздух» и территория природного экологического туризма «Лагуна Буссе», а основой номерного фонда должны стать гостиницы, имеющие «три звезды».

В настоящее время на остров чаще всего приезжают туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.