Саранск, 16 февраля 2022, 11:31 — REGNUM Финалист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Александр Давыдкин назначен проректором по научной работе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.
В новой должности Александр Давыдкин будет курировать инновационную деятельность университета и координировать все научно-исследовательские работы.
Александр назвал ряд задач, которыми в качестве проректора ему предстоит заняться в приоритетном порядке.
Также в числе первостепенных задач — привлечение дополнительных средств на научно-инновационную деятельность университета.
Свою профессиональную деятельность Александр Давыдкин начал после окончания МГУ им. Н.П.Огарева в этом же вузе: сначала работал учебным мастером кафедры технического сервиса машин, затем преподавателем, доцентом, а последние десять лет возглавлял управление научных исследований университета. Назначение проректором МГУ им. Н.П. Огарева он считает закономерным в своей карьере и вместе с тем связывает его с участием в конкурсе управленцев «Лидеры России».
Всего участниками трека «Наука», который на протяжении двух лет проводится в рамках конкурса управленцев «Лидеры России», стали более 25 тыс. россиян со всей страны, 63 человека объявлены победителями.
Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России» пройдет с 24 по 27 марта 2022 года в Москве. Все 300 участников суперфинала получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а 100 победителей — также возможность поработать с лучшими управленцами страны.