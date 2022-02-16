Саранск, 16 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Финалист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Александр Давыдкин назначен проректором по научной работе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

АНО «Россия — страна возможностей» Александр Давыдкин

В новой должности Александр Давыдкин будет курировать инновационную деятельность университета и координировать все научно-исследовательские работы.

Александр назвал ряд задач, которыми в качестве проректора ему предстоит заняться в приоритетном порядке.

«Необходимо адаптировать и направить научно-инновационный потенциал университета на решение конкретных потребностей региона — с учетом всех перспектив и приоритетов. Для этого мы планируем усилить взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Мордовии и реальным сектором экономики, в том числе с инновационными предприятиями. Мы хотим, чтобы научные проекты и разработки университета действительно стали востребованными», — сообщил Александр Давыдкин.

Также в числе первостепенных задач — привлечение дополнительных средств на научно-инновационную деятельность университета.

Свою профессиональную деятельность Александр Давыдкин начал после окончания МГУ им. Н.П.Огарева в этом же вузе: сначала работал учебным мастером кафедры технического сервиса машин, затем преподавателем, доцентом, а последние десять лет возглавлял управление научных исследований университета. Назначение проректором МГУ им. Н.П. Огарева он считает закономерным в своей карьере и вместе с тем связывает его с участием в конкурсе управленцев «Лидеры России».

«За время участия в конкурсе мне удалось познакомиться с очень интересными людьми, особенно впечатлила встреча с наставниками на финале трека «Наука». Впоследствии это принесло большую практическую пользу. Пришло понимание того, на каком профессиональном уровне я нахожусь относительно других коллег, в чем заключаются мои сильные стороны, а главное, удалось со стороны посмотреть на проблемы, которые есть в вузе, и примерить ответственность за их решение на себя», — отметил Александр Давыдкин.

Всего участниками трека «Наука», который на протяжении двух лет проводится в рамках конкурса управленцев «Лидеры России», стали более 25 тыс. россиян со всей страны, 63 человека объявлены победителями.

Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России» пройдет с 24 по 27 марта 2022 года в Москве. Все 300 участников суперфинала получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а 100 победителей — также возможность поработать с лучшими управленцами страны.