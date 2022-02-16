Москва, , 11:31 — REGNUM Выступление президента США Джо Байдены было очень странное, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Потому что он с одной стороны, обращался к американскому народу, но с другой стороны, часть его выступления была адресована гражданам России. И это было ощущение такого выступления, которое имело двойную цель.

Байденом были произнесены мантры, что если что, то США и остановят, и накажут кого нужно. При этом был очень чёткий акцент, что Соединённые Штаты не пошлют своих солдат воевать за Украину.

Это должно очень расстраивать украинцев, потому что они всё-таки надеялись на то, что, если будут вооружённые столкновения с Россией, то их в конечном итоге примут в НАТО.

А тут получается, что солдаты НАТО даже не придут на Украину. То есть, получается «воюйте сами по себе».

Также важно, что в ночь на 16 февраля не состоялось вторжение России на Украину. Россия-то знала об этом, но Reuters и другие телекомпании вели прямые трансляции с площади Незалежности, ожидая в 02:00 ракетного удара, ожидая, что русские должны вторгнуться на территорию Украины.

Вместо этого прозвучал гимн Советского Союза. С учётом музыка гимна Советского Союза и России одна и та же, изменены только некоторые слова, то это, конечно, очень многих в Киеве испугало.

Они подумали, что русские вторглись или танками, или самолётами, или десантом. Пока разобрались, прошло несколько часов. А музыка всё играла.

Вот такие странные ощущения сложились от выступления Байдена и событий этой ночи 16 февраля», — высказал своё мнение политолог

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединёных Штатов Джо Байден выступил с обращением к жителям России и выразил уверенность в том, что они не хотят войны с Украиной.

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