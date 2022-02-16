Джакарта, , 11:31 — REGNUM В министерстве внутренних дел Индонезии подтвердили, что планов региональной экспансии в стране нет, сообщает Kompas.

Ява Aviasovet.ru

«До сих пор у правительства нет планов по расширению провинций, районов/городов», — говорится в заявлении МВД Индонезии.

Министерство также опровергло сообщения о создании девяти новых провинций на острове Ява.

Согласно данным правительства, в Индонезии насчитывается 223 новых автономных района, которые были образованы с 1999 по 2014 год.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство религии Индонезии предложило взимать с общины в течение года плату за паломничество в размере 45 053 368 индонезийских рупий.

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