Власти Индонезии не планируют проводить региональную экспансию
Джакарта, 16 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В министерстве внутренних дел Индонезии подтвердили, что планов региональной экспансии в стране нет, сообщает Kompas.
Aviasovet.ru
Ява
«До сих пор у правительства нет планов по расширению провинций, районов/городов», — говорится в заявлении МВД Индонезии.
Министерство также опровергло сообщения о создании девяти новых провинций на острове Ява.
Согласно данным правительства, в Индонезии насчитывается 223 новых автономных района, которые были образованы с 1999 по 2014 год.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство религии Индонезии предложило взимать с общины в течение года плату за паломничество в размере 45 053 368 индонезийских рупий.