Джакарта, 16 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В министерстве внутренних дел Индонезии подтвердили, что планов региональной экспансии в стране нет, сообщает Kompas.

Aviasovet.ru Ява

«До сих пор у правительства нет планов по расширению провинций, районов/городов», — говорится в заявлении МВД Индонезии.

Министерство также опровергло сообщения о создании девяти новых провинций на острове Ява.

Согласно данным правительства, в Индонезии насчитывается 223 новых автономных района, которые были образованы с 1999 по 2014 год.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство религии Индонезии предложило взимать с общины в течение года плату за паломничество в размере 45 053 368 индонезийских рупий.