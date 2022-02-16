В Ярославле оштрафовали серийного нарушителя скоростного режима
Ярославль, 16 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Ярославской области судебные приставы взыскали долг по штрафам за многочисленные превышения скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.
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Скорость
Житель области получил 265 штрафов за превышение скорости, а вот оплачивать долги не желал.
«Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительные производства и осуществил выход по адресу регистрации нарушителя, однако там должник не проживал. На телефонные звонки гражданин не отвечал, мер к уплате долга не предпринимал», — сообщили в управлении службы судебных приставов.
Между тем приставу удалось обнаружить имущество мужчины и наложить на него арест. После этого должник оплатил штрафы на сумму более чем в 200 тысяч рублей.