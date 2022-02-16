Нижний Новгород, 16 февраля 2022, 11:30 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 16 февраля с начала пандемии провели 5 359 580 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Сотрудники Национальной гвардии США берут анализ на коронавирус

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 688,74 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 9176 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 16 февраля увеличился и составляет 19%. Коэффициент распространения инфекции увеличился и составил 0,97.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2705 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 246 188 человек на утро 16 февраля.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 454 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлено 320 054 случая заражения коронавирусом, из них 4882 — за минувшие сутки.

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