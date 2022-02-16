Чебоксары, 16 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Чебоксарах эвакуировали в ближайшие учреждения учащихся и педагогов 18 школ, а также колледжа. На местах работают правоохранители, сообщает министерство образования Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Эвакуационные мероприятия прошли 16 февраля «на основании сообщений, поступивших в правоохранительные органы», также вызваны службы быстрого реагирования. О каких именно сообщениях идёт речь, не уточняется.

Отмечается, что учащиеся и сотрудники 18 школ и двух корпусов чебоксарского электромеханического колледжа эвакуированы в ближайшие учреждения.

«Поступившая информация проверяется, на местах работают представители правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже вторая массовая эвакуация учеников и педагогов школ в Чувашии в 2022 году. Также эвакуационные мероприятия из-за сообщений о «минировании» проводились в 2021 году: в частности, 30 ноября это коснулось шести чебоксарских школ.