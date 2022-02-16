Нижний Новгород, , 11:28 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2705 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 246 188 человек на утро 16 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 454 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлено 320 054 случая заражения коронавирусом, из них 4882 — за минувшие сутки. 10 830 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 20 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 17 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, штамм «Омикрон» подтвердился у 94% нижегородцев с положительными ПЦР-тестами на коронавирус. По данным ведомства, реальное число заболевших «Омикроном» выше, так как секвенирование проводится выборочно».

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