Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM За время пандемии коронавирусной инфекции Санкт-Петербург не понёс существенных людских потерь. Об этом 16 февраля заявила в Законодательном собрании главный санитарный врач по Санкт-Петербургу, глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова. Между тем, Северная столица потеряла более 30 тыс. человек за время пандемии, причем это только те, для кого ковид стал основной причиной смерти.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Всё, что служба делает в этом городе, это делается для людей. Это делается во имя и во благо санитарно-эпидемиологического благополучия, — заявила Башкетова. — Мы прошли два с половиной года без существенных экономических, людских, самое главное, потерь».

Законодательное собрание выразило благодарность главному санитарному врачу по Санкт-Петербургу на очередном своём пленарном заседании.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Петербурге от COVID-19 скончались 75 человек. Общее количество умерших за два года пандемии в Петербурге на 16 февраля составляет 30 941 человек. По уровню смертности от ковида в расчете на 100 000 населения Петербург уверенно занимает позорное первое место — более 578 смертей. Для сравнения: в Москве этот показатель — 322 смерти на 100 тыс. человек.

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