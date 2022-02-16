Севастополь, , 11:27 — REGNUM В Севастополе 69 человек госпитализированы в коронавирусные стационары, данные за сутки 16 февраля опубликовала пресс-служба правительства города. Накануне, 15 февраля, в больницы поступили 55 новых пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки также выписаны 77 человек. Остаются в больницах 727 пациентов, всего в регионе развёрнуто 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

На территории города за сутки положительные результаты тестов на коронавирус получил 381 человек, это на восемь случаев меньше, чем сутками ранее Скончались ещё семь ковид-пациентов.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 66 226 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 54 971 человек, скончались — 2043 человека.