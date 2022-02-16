Москва, , 11:31 — REGNUM Дело в отношении публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» возбудила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Югра промышленная. ОАО «Сургутнефтегаз». Управление по переработке газа

В ФАС пояснили, что ранее проанализировали действия компании и выдали ей предупреждение. Одна и крупнейших в РФ нефтяных и газодобывающих компаний должна была устранить нарушения, но в установленные сроки не сделала этого.

«ПАО «Сургутнефтегаз» в установленные сроки не выполнило предупреждение ведомства. На основании закона о защите конкуренции ФАС России возбудила дело в отношении общества», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре добывается 41% российской нефти, при этом «Роснефть» добывает в регионе 43,5% от общего объёма, «Сургутнефтегаз» — 20,3%, «ЛУКОЙЛ» — 14,9%.

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