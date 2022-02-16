Москва, , 11:25 — REGNUM У властей Евросоюза есть возможность затянуть сертификацию и запуск «Северного потока — 2» еще на полгода и более. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

«Сертификация «Северного потока — 2» уже затянута сверх меры, — сказал он. — Сначала основные претензии были к технологической составляющей проекта. Под давлением США европейские компании, владеющие лицензиями на техническую сертификацию подобных проектов, последовательно отказывались от реализации своих полномочий. Сейчас на передний план вышли вопросы юридической формализации деятельности «Северного потока — 2». В настоящее время продолжается сертификация компании-оператора проекта «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG. По регламенту срок проведения данной процедуры — четыре месяца, и она должна была завершиться до 8 января 2022 года. Предыдущая приостановка сертификации со стороны германского регулятора (BNetzA) произошла в ноябре 2021 года по причине выявленного с подачи Польши несоответствия места регистрации компании-оператора Nord Stream 2 AG нормам Евросоюза — компания зарегистрирована в городе Цуг, Швейцария».

Последняя, как пояснил Понкратов, не является государством-членом ЕС — а это важное требование к компании-оператору европейских газотранспортных систем.

«Другие требования к компании-оператору: обеспечить независимость от экспортера газа, владеть оператором германской части газопровода, выполнять требования независимого оператора, содержащиеся в Законе об энергетике ФРГ. Итоговым решением Nord Stream 2 AG стала не перерегистрация компании в ФРГ, а создание в Германии 100-процентно дочерней компании, полностью соответствующей нормам ЕС и, в частности, третьему энергопакету, — сказал Понкратов. — Сейчас BNetzA ждет передачу основных активов и персонала от Nord Stream 2 к его германской «дочке», после этого процедура сертификации будет возобновлена, но после одобрения германского регулятора, у Еврокомиссии будет еще четыре месяца на утверждение его решения. Таким образом, даже не изобретая новые поводы и ужесточая санкции, у ЕС есть возможность затянуть сертификацию и запуск «Северного потока — 2» еще на полгода и более».

При этом эксперт обратил внимание на то, что сейчас Европа испытывает серьезный дефицит газа, цены бьют рекорды, а технически строительство газопровода было завершено 10 сентября 2021 года.

«Обе нитки газопровода заполнены газом, и поставка может быть начата спустя сутки после получения разрешения на поставки газа со стороны ЕС», — добавил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, что у ФРГ и ЕС нет экономических причин для отказа от российского газа.

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