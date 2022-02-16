Израиль, 16 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на севере Израиля ранним утром 16 февраля, сообщает Институт геологии.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр землетрясения располагался в 14 км к северо-востоку от Бейт-Шеана, оно стало вторым за последние 10 часов. Накануне вечером подземные толчки ощущали жители Афулы, Ноф ха-Галиля, Ор-Акивы и других городов севера страны.

Эпицентр землетрясения с магнитудой 3,5 также находился к северо-востоку от Бейт-Шеана.

Пострадавших нет, ущерба не зафиксировано. По данным Службы тыла ЦАХАЛа, система раннего оповещения о землетрясениях не была приведена в действие, так как подземные толчки не представляли угрозы жизни.