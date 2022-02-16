Москва, 16 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Экономических причин для отказа от российского газа у Германии и в целом ЕС нет, но политикам ЕС всё еще дурманит голову краткий период, когда спотовые цены на голубое топливо были ниже цен в долгосрочных контрактах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Германии давно пора руководствоваться своими интересами при формировании внешней политики, интересами своих граждан и бизнеса, а не быть проводником и в значительной мере страной, несущей издержки американских амбиций, — сказал он. — Экономических причин для отказа от российского газа у Германии и в целом ЕС нет. Это гарантированные поставки по понятным ценовым условиям, прописанным в долгосрочных контрактах. Но политикам ЕС всё еще дурманит голову краткий период, когда спотовые цены на газ были ниже цен в долгосрочных контрактах».

Как пояснил эксперт, в течение первых двух десятилетий XXI века ценообразование на газовом рынке ЕС изменилось.

«Теперь большинство контрактов на поставку газа (причем и средне-, и долгосрочных) привязаны не к ценам других первичных источников энергии (использовались в основном цены на нефти или мазут), а к усредненным за период два-три месяца спотовым ценам на газ на рынке ЕС, — сказал он. — Доля газа в генерации электроэнергии в Германии на сегодня чуть более 14%. Но этот показатель имеет тенденцию к росту из-за отказа Германии от атомной энергетики и форсированного вывода из эксплуатации угольных ТЭЦ, работающих по пылеугольному циклу».

При этом, как подчеркнул эксперт, более 50% домохозяйств ФРГ используют газ для отопления жилья.

«Но большинство из них оснащено несколькими видами теплового оборудования, — уточнил Понкратов. — Чаще всего соседствуют газовый котел и котел, работающий на твердом топливе, и жители ФРГ всегда пристально следили за динамикой цен на газ и уголь и оперативно реагировали на изменение цен на эти виды ресурсов у местных, доступных им поставщиков, делая выбор в пользу того или иного энергоресурса на грядущий период. С 1 января 2022 года тарифы на газ для населения в Германии увеличились в среднем на 26% — теперь среднее домохозяйство будет платить за газ около 1800 евро в год. Тарифы на электроэнергию выросли не столь значительно — рост составил около 10%, и средней германской семье можно ожидать годовой чек за электроэнергию в 1725 евро».

По словам Понкратова, при сохранении высокого спроса на газ со стороны стран Юго-Восточной Азии и отсутствии резервов поставок СПГ в мире, очевидно, что для Европы СПГ останется более дорогой альтернативной трубопроводному газу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что частичное прекращение поставок российского газа теперь не представляет опасности для Европейского союза.