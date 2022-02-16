Тюмень, 16 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Арбитраж Тюменской области признал обоснованными претензии кредитора ООО «Ишимский винно-водочный завод» и ввёл в отношении должника первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела 16 февраля 2022 года появилась запись судьи Полякова — «введение наблюдения». Детали пока не сообщались, а вердикт ещё не доступен для ознакомления.

Ранее в материалах дела в качестве временного управляющего была предложена кандидатура Дмитрия Пушкарева.

Напомним, иск от ООО «ЦНП-Менеджмент» слушался с ноября 2021 года. В качестве обоснования претензий фигурировал долг в размере более 35 млн рублей.

Завод является одним из крупнейших производителей алкоголя на Урале. Предприятие в ЕГРЮЛ зарегистрировано в 2002 году, но на сайте компании уточняется, что история завода насчитывает более 100 лет. В компании трудятся более 200 человек. Владеют активом Сосо Гелашвили с долей 19,2%, компания «Винодел» — 43,4% и Григорий Ткабладзе — 12,2%. Оставшаяся часть числится как собственная доля компании.