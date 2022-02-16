Москва, , 11:22 — REGNUM В России сделка по приобретению жилья станет дороже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сама по себе сделка по приобретению жилья станет дороже, в том числе на фоне прекращения действия программы льготного кредитования и роста ипотечных ставок, — сказал он. — Вторичный рынок будет, как обычно, расти вслед за новостройками с отставанием около полутора месяцев. Здесь нужно понимать, что цена не может увеличиваться до бесконечности, ведь доходы населения не растут с той же скоростью. Рынок уравновесится в том моменте, когда его будет поддерживать необходимый спрос. В противном случае мы просто потеряем отрасль, а это никому не интересно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин рассказал о том, что будет ли в РФ взрывной рост цен на недвижимость.

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