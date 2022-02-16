Уфа, , 11:24 — REGNUM Изменения внесены в график движения пригородных поездов, курсирующих по территории Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Поезд Neu-Zwei

Сообщается, что с 15 февраля по просьбам жителей Иглинского района продлен маршрут следования пригородных поездов № 6205 Шакша — Уфа и №6218 Дема — Шакша до станции Иглино.

Так, пригородный поезд Дема — Шакша будет курсировать каждый день, отправляясь со станции Дема в 16:49 часов и прибывая в Иглино в 17:47 часов. Электропоезд Шакша — Уфа будет отправляться ежедневно из Иглино в 18:13 часов и прибывать в Уфу в 18:57 часов.

Указано местное время.