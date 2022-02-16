Москва, 16 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В России спрос на жилую недвижимость уже не будет таким высоким, как в предыдущие годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Взрывного роста на рынке недвижимости в 2022 году аналитики не ожидают. Во многом это связано с тем, что стоимость жилплощади активно увеличивалась с течение последних двух лет, и по большинству типов квартир она уже перевалила за психологическую отметку, — сказал Демин. — Спрос на этом уровне будет не столь активным. При этом, если говорить об обеспеченности граждан РФ жильем, то стоит отметить, что приобретение собственных квадратных метров для многих семей — недоступная роскошь. Показатель в 27−28 метров на человека в России никак не может быть опорным для оценки потенциала рынка. Плюс у нас сохраняется ощутимый дефицит качественного и недорогого жилья».

По словам эксперта, особенно это ощущается в регионах, куда девелоперы неохотно вкладываются, понимая, что проект вряд ли будет окупаемым и успешным.

«Оценивая все эти критерии, разумеется, застройщики будут стараться стабилизировать стоимость, чтобы иметь спрос на свои объекты», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юлия Грызенкова назвала факторы, которые обеспечивают в РФ стабильность ситуации на рынке жилья.