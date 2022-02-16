Москва, , 11:20 — REGNUM Серьезный рост инфляции в развитых странах может обернуться падением цен на рисковые активы, в том числе на сырье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил профессор Российской экономической школы Валерий Черноокий, отвечая на вопрос о том, чем российской экономике грозит рост инфляции в западных странах.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Серьезный рост инфляции в развитых странах увеличивает вероятность быстрого и сильного повышения процентных ставок центральными банками этих стран для борьбы с ней. Это может привести к падению цен на рисковые активы, в том числе цен на сырье, а также спровоцирует отток капитала с развивающихся рынков, — сказал профессор. — Падение цен на нефть и отток иностранного капитала вызовет дополнительное давление на курс рубля и валют других развивающихся стран. А это, в свою очередь, придаст новый инфляционный импульс в России, для борьбы с которым потребуется еще большее повышение ключевой ставки Банком России, что грозит снижением потребительского и инвестиционного спроса и замедлением экономического роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Черноокий рассказал, как западные экономики будут пытаться затормозить рост инфляции.

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