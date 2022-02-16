Тунис, , 11:27 — REGNUM Руководство Европейского союза рассматривает возможность прекращения оказания финансовой помощи Тунису из-за внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщает Babnet со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, в ЕС недовольны действиями президента страны Кайса Сайеда. В Брюсселе осуждают решения президента Туниса, который фактически монополизировал законодательную, судебную и исполнительную власть в стране, отметил он.

«Сейчас Евросоюз обсуждает вопрос о прекращении крупной финансовой помощи, если Тунис не вернется на свой демократический путь», — заявил Жозеп Боррель.

Ранее президент Туниса издал указы о ликвидации Верховного судебного совета страны и прекращении работы парламента.