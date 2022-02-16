Москва, 16 февраля 2022, 11:19 — REGNUM Для борьбы с высокой инфляцией страны ЕС и США будут использовать прежде всего инструменты денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил профессор Российской экономической школы Валерий Черноокий.

Инфляция
Инфляция
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«Центральные банки этих стран уже сворачивают масштабные антикризисные программы выкупа ценных бумаг, — сказал Черноокий. — Ожидается, что уже в марте ФРС США приступит к постепенному повышению ставки процента. Такие инструменты помогут избежать избыточного разогрева экономики и снизят инфляцию, вызванную факторами со стороны спроса».

С другой стороны, как отметил профессор, нынешняя инфляция вызвана во многом и проблемами со стороны предложения — нарушением международных логистических цепочек поставок и ростом цен на сырье.

«Поэтому правительства западных стран принимают различные меры, направленные на восстановление международной торговли и насыщение отдельных товарных рынков. В частности, правительства США и EC активно работают над программами стимулирования производства полупроводников и интегральных схем. Эти программы призваны ликвидировать их дефицит, который послужил одной из причин роста цен на автомобили, игровые консоли и компьютеры», — сказал Черноокий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор РЭШ рассказал, грозит ли западным экономикам инфляционная спираль.

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