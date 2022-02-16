Тюмень, , 11:19 — REGNUM В Тюмени Ленинский районный суд заочно арестовал за покушение на мошенничество бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Геннадия Лисовиченко. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Антипинский НПЗ Annpz.ru

Суд удовлетворил ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ на двухмесячный срок. Началом срока содержания под стражей обвиняемого суд определил с момента пересечения государственной границы РФ и передачи гражданина конвою.

По версии следствия, в 2018 году перед увольнением Геннадий Лисовиченко незаконно выписал себе премию в размере $10 млн. За это ему инкриминируют покушение на особо крупное мошенничество. Защитник Лисовиченко считает, что новое обвинение предъявлено для увеличения объёма претензий к его клиенту в расчёте на его скорейшую экстрадицию в Россию.

«Адвокат обвиняемого обжаловал постановление о заключении своего подзащитного под стражу. В ближайшие дни материалы должны поступить в апелляционную инстанцию — в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда», — сообщает судебная пресс-служба региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Геннадий Лисовиченко был объявлен в международный розыск в ноябре 2019 года в связи с делом о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода, а в январе 2022 года он был арестован в Италии по линии Интерпола. Сейчас экс-гендиректор АНПЗ пытается получить политическое убежище в этой европейской стране. Кроме того, 9 августа 2019 года Ленинским районным судом Тюмени экс-гендиректору Антипинского НПЗ было отказано в выплате премии в $10 млн. Его интересы в процессе представляла супруга.

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