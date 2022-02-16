Москва, 16 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала пост коллеги Ольги Бузовой относительно её претензий. Бородина написала серию публикаций в историях личного Instagram-аккаунта 16 февраля.

Скриншот с YouTube Ксения Бородина

По словам Бородиной, Бузова «строит из себя жертву» и «идёт по головам». «Ты забыла написать, как всю дорогу говорила продюсерам, что хочешь вести программу (телешоу «Дом-2» — ИА REGNUM) одна… а сама за моей спиной побежала к генеральным и договорилась, что кинешь «Дом-2» ради новой программы», — утверждает телеведущая.

Бородина также отметила, что «никогда не набивалась в подруги» к Бузовой, но всё равно поддерживала её и «часами разговаривала про развод» (с футболистом Дмитрием Тарасовым — ИА REGNUM). «Дружба с тобой — это 24/7 смотреть тебе в рот и рассказывать, какая ты замечательная», — считает ведущая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из своих постов в историях Instagram Ольга Бузова высказала претензии к Бородиной. В публикации ведущая утверждала, что её коллега часто говорила о ней неприятные вещи «за спиной», а также не встала на её сторону, когда в «Дом-2» ведущим позвали её бывшего молодого человека, блогера Давида Манукяна (Дава).