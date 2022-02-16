Оренбург, 16 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В школе №78 Оренбурга протекает кровля. Как сообщили в мэрии, крышу приведут в порядок, назначено обследование здания. Образовательное учреждение работает в штатном режиме.

Пресс-служба администрации Оренбурга Протекающий потолок в школе

Намокание потолка и течь возле ливневой трубы происходит на третьем этаже здания. Обследование кровли показало наличие полости, куда затекает талая вода.

Начальник управления образования Лариса Бебешко отметила, что администрация школы закрыла рекреацию, где обнаружена протечка. Ограничен доступ в смежный кабинет. «Занятия в школе проводятся в штатном режиме. Жизни и здоровью учащихся ничего не угрожает», — подчеркнула она.

В ближайшее время запланировано обследование здания. Однако ремонт будут выполнять только при наступлении благоприятных погодных условий. Средства на выполнение работ предусмотрены в перечне наказов избирателей по округу №10 на 2022 год. На проектные, экспертные и монтажные работы, приобретение материалов заложено порядка 700 тысяч рублей.