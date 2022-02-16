Москва, 16 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Высокая инфляция в настоящее время стала серьезной проблемой для многих развитых стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил профессор Российской экономической школы Валерий Черноокий.

Picserver.org Инфляция

«Хотя центральные банки США и европейских стран ранее допускали небольшое временное превышение инфляции над целевым уровнем в результате быстрого восстановления экономики после пандемии, ее текущий уровень и устойчивый характер начинают вызывать все большую озабоченность, — сказал Черноокий. — Годовые темпы инфляции в США в январе 2022 года составили 7,5%, что является рекордным значением за 40-летний период. Инфляция в еврозоне и Великобритании (соответственно 5,1% и 5,4%) также бьет многолетние максимумы».

При этом он уточнил, что пока рост инфляции лишь незначительно повысил долгосрочные инфляционные ожидания в развитых странах.

«Однако при сохранении текущих тенденций возникает риск формирования инфляционной спирали, когда высокие инфляционные ожидания вызовут дополнительный рост номинальных зарплат и издержек предприятий, что еще сильнее подогреет инфляцию. Для борьбы с ней тогда потребуется достаточно быстрое и сильное повышение ставки процента, что может вызвать как спад в экономике, так и серьезные долговые проблемы», — сказал профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов объяснил, чем для экономики РФ опасен рост инфляции в западных странах.