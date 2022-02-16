Абуджа, , 11:45 — REGNUM Годовая инфляция в Нигерии замедлилась на 0,03%, достигнув отметки в 15,60% в январе этого года. Об этом сообщило Бюро статистики страны в преддверии публикации отчета о показателях роста национальной экономики, пишет новостное агентство BBC Swahili.

C 2016 года инфляция в Нигерии находится на уровне больше 10%. Особенно высокие показатели наблюдались в декабре 2021 года на фоне резкого роста спроса на товары во время рождественского сезона, отметил глава Бюро статистики Саймон Гарри.

Нигерия импортирует большое количество ключевых товаров и услуг. Дефицит долларов в стране побудил правительство ввести ограничения на поступление иностранной валюты, сократив поставки отдельных товаров и оказав давление на цены.

Кроме того, Нигерия сталкивается с нехваткой топлива, что может спровоцировать инфляцию по мере роста затрат на логистику и транспорт, утверждают аналитики. Западноафриканское государство почти полностью зависит от импорта бензина, поскольку ей не хватает собственных мощностей для переработки нефти.

Нигерийские власти заявили, что сохраняющееся инфляционное давление носит структурный характер, причиной которого являются как дефицит топлива, так и денежные запасы.

Инфляция цен на продовольствие снизилась на 0,24 процентных пункта в январе, упав до 17,13%. Базовая инфляция не изменилась и составляет 13,87%.