Найроби, , 11:45 — REGNUM Адвокат вице-президента Кении Уильяма Руто был обвинен в подкупе свидетелей обвинения на рассмотрении дела о совершении военного преступления в Международном уголовном суде (МУС). Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

МУС обвинил юриста Пола Гичеру в организации действий для воспрепятствования судебному процессу над Руто. Прокурор МУС Джеймс Стюард сообщил, что адвокат «руководил и координировал операцию по выявлению, нахождению и подкупу фактических и потенциальных свидетелей обвинения». Как утверждается, он заставил четырех свидетелей неожиданно отказаться от своих показаний.

Гичеру обвиняется по восьми пунктам и отрицает свою вину. В случае признания его виновным ему грозит пять лет тюремного заключения или штраф.

Гичеру является адвокатом Уильяма Руто, который вместе с кенийским телеведущим Джошуа Сангом были обвинены в разжигании межэтнического насилия после спорных результатов выборов 2007 года, в ходе которых погибло 1200 человек.