Аддис-Абеба, 16 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Парламент Эфиопии проголосовал за преждевременную отмену чрезвычайного положения в стране, отметив возможное снижение накала кровопролитного конфликта между правительственными войсками и повстанцами группировки «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ). Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Из 312 проголосовавших членов парламента только 63 выступили против этого предложения, еще 21 законодатель воздержался. По словам главного партийного организатора Тесфайе Бельджиге, чрезвычайное положение «приносит больше ущерба, чем пользы», ограничивает туризм и осуществление экономической деятельности. Представитель оппозиционной партии «Национальное движение Амхары» Десалень Чани, проголосовавший против, отметил, что отмена чрезвычайного положения произошла слишком рано и была принята «в угоду дипломатическому сообществу, не принимая во внимание безопасность граждан».Госдепартамент США назвал снятие чрезвычайного положения «важным шагом» и призвал к немедленному освобождению всех лиц, арестованных без предъявления обвинений. Чрезвычайное положение, введенное в ноябре, позволило правительству задерживать граждан без предъявления обвинений и проводить обыски в их домах без ордера. Комиссия по правам человека Эфиопии сообщила, что в ходе внутреннего конфликта были задержаны тысячи этнических тиграйцев, в том числе пожилые люди, кормящие матери и дети, и содержались в тюрьмах и на складах.

НФОТ некогда занимала ключевую позицию в политике Эфиопии до прихода Абия Ахмеда к власти в 2018 году. Впоследствии отношения между повстанческой группировкой и правительство резко ухудшились, что привело к началу войны между сторонами в ноябре 2020 года. В настоящее время междоусобица во второй по величине африканской стране зашла в тупик. Дипломаты, выступающие в качестве посредников между двумя сторонами, проявляют осторожный оптимизм в отношении прогресса на пути к восстановлению мира.