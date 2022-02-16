Брюссель, , 11:47 — REGNUM Европейский союз (ЕС) и Фонд Билла и Мелинды Гейтса инвестируют более 100 млн евро в течение следующих пяти лет на создание африканского регуляторного органа лекарственных средств для увеличения производства препаратов и вакцин на континенте. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Заявление об этом прозвучало в преддверии саммита лидеров ЕС и Африканского союза (АС), который состоится 17 февраля. Как ожидается, в ходе него ЕС должен подтвердить финансирование 150 млрд евро для африканских стран. Часть из этих денег пойдет на учреждение регулятора на Африканском континенте.

Соглашение о создании Африканского агентства по лекарственным средствам (AMA) вступило в силу в ноябре прошлого года, но в настоящее время данный орган существует лишь на бумаге. На сегодняшний день чуть более половины из 55 государств-членов АС ратифицировали договор о создании африканского регулятора.

«Мы пытаемся поддержать африканских партнеров, чтобы они могли производить 60% используемых ими вакцин к 2040 году», — заявила журналистам комиссар ЕС по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен.

Задача создать AMA возникла после того, как пандемия COVID-19 выявила зависимость Африканского континента от импортных вакцин и лекарств. В странах Африки с населением в 1,2 млрд человек производится чуть более 5% лекарств и 1% вакцин, потребляемых населением.