Париж, 16 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Кассационный суд Франции поддержал решение следственных судей, вынесенное в 2018 году, о прекращении расследования убийства президента Руанды Жювеналя Хабьяримана, которое спровоцировало геноцид в 1994 году. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Хабьяримана, принадлежавший к народности хуту, погиб в апреле 1994 года, когда его самолет был сбит ракетами недалеко от аэропорта Кигали. Его убийство спровоцировало волну насилия в Руанде, которая длилась на протяжении 100 дней, в результате которых было убито около 800 тыс. представителей тутси.

В 1998 году Франция начала расследование роли правительственных чиновников Руанды в убийстве Хабьяримана из-за давления со стороны родственников летного экипажа, который также погиб в ходе инцидента с президентом. Расследование, проведенное правительством президента Руанды Поля Кагаме, показало, что ракета, сбившая самолет, была выпущена из военного лагеря, находившегося под контролем хуту. Следователям, однако, не удалось определить, выступали ли виновники в поддержку тогдашнего правительства Руанды или оппозиционной партии «Руандийский патриотический фронт», положившей конец геноциду и впоследствии пришедшей к власти в стране.

Начало судебного процесса против руандийских должностных лиц Францией и обвинения руандийскими властями в причастности европейского государства к массовым убийствам нанесли ущерб отношениям между странами на несколько лет. Межгосударственные связи улучшились во время пребывания на посту главы Франции Эммануэля Макрона. В прошлом году Макрон посетил столицу Руанды город Кигали, признав роль своей страны в геноциде, попросив прощения.