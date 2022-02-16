Абуджа, 16 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) планирует инвестировать 820 млн евро на развитие цифровой экономики Нигерии в течение следующих трех лет. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Из общей суммы 660 млн евро будут выделены в качестве кредита, а остальные 160 млн евро — в качестве гранта, заявила заместитель председателя ЕС Маргрете Вестагер в ходе рабочего визита в Нигерию.

По ее словам, предоставленные инвестиции способствуют Нигерии улучшить цифровую инфраструктуру, повысить качество государственных услуг и управления.

«Нигерия обладает огромным потенциалом для цифровизации», — отметила Вестагер, добавив, что ЕС стремится поддержать стратегию развития цифровой экономики в Нигерии.

Пандемия коронавируса увеличила спрос на цифровые услуги в Нигерии благодаря деятельности местных IT-компаний, привлекающих инвестиции.