Москва, , 11:14 — REGNUM В настоящее время в мире росту цен на золото способствует сочетание двух факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Золото

«Во-первых, динамику цен толкает вверх растущая во всем мире инфляция. Во-вторых, золото — единственный актив, который является защитным при росте геополитических рисков, — сказал Хестанов. — Инфляционное давление может быть долгим — динамика этого фактора сильно зависит от политики монетарных властей. Геополитические обострения обычно не слишком продолжительны по времени. При длительном же воздействии этого фактора инвесторы и, как следствие, рынки привыкают к ним, и влияние на цены падает. Это позволяет предположить, что при прочих равных условиях примерно к марту-апрелю 2022 года влияние геополитических факторов на цены на золото несколько снизится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что мировой спрос на золото и, как следствие, его цена растут из-за волнений на рынке.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост мировых цен на золото объяснили геополитическими рисками