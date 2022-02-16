Москва, , 11:13 — REGNUM В Москве в январе 2022 года зарегистрировано 8353 договора ипотечного жилищного кредитования, сообщает 16 февраля пресс-служба столичного управления Росреестра.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Это показатель превышает на 40,4% результаты января 2021 года и на 31,% — января 2020 года.

«В Москве продолжается активная динамика по оформлению ипотечных квартир, о чем свидетельствует статистика Росреестра. И это несмотря на то, что банковские ставки растут, а январь традиционно считается месяцем постпраздничного покоя», — рассказал глава управления Игорь Майданов.

Он отметил, что впервые в январе превышен 8 тыс. ипотечных сделок на столичном рынке жилья. По мнению Майданова, значительную роль продолжает играть программа льготного кредитования, в том числе и по семейным программам.