Воронеж, 16 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Четыре человека получили травмы в результате автоаварии в Воронеже поздно вечером 15 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 23:05 у дома №44 по улице Ильюшина в областном центре. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer, 37-летний житель Репьевского района, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Logan, которым управлял 41-летний водитель, и ВАЗ-21 102 под управлением 32-летнего жителя Панинского района.

В результате аварии в больницы с травмами попали водитель и пассажирка Mitsubishi Lancer и водитель и пассажирка ВАЗ-21 102, пассажирка первого автомобиля позже от травм скончалась.

По факту аварии полиция проводит проверку.