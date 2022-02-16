Брюссель, 16 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Наблюдателей в Белоруссию на референдум по внесению изменений в конституцию Европейский союз направлять не планирует. Однако Брюссель продолжит отслеживать развитие событий в Белоруссии до референдума и в день голосования и соответствующе отреагирует. Об этом заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Он отметил, что белорусские власти не пригласили Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ развернуть миссию по наблюдению в Белоруссии.

«ЕС, со своей стороны, также не планирует направлять какую-либо официальную миссию по наблюдению за голосованием в Белоруссию», — заявил в беседе с РИА Новости Стано.

При этом он указал на право граждан ЕС отправиться в эту страну для наблюдения за референдумом, но они «будут делать это в своем личном качестве».

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Как сообщало ИА REGNUM, референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии состоится 27 февраля. В бюллетене будет только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Всего в итоговом проекте нового Основного закона республики предлагается внести 89 правок.

Отметим, что делегация Госдумы РФ примет участие в мониторинге подготовки и проведения республиканского референдума в Белоруссии. Делегация парламентариев будет находиться в республике 25−28 февраля. Всего ЦИК Белоруссии аккредитовал более ста международных наблюдателей.