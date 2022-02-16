Северск, Томская область, 16 февраля 2022, 11:12 — REGNUM Правоохранители пресекли реализацию около 1 тонны нелегального алкоголя в Северске Томской области. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.
Нарушения были выявлены в трёх магазинах при проверке оперативной информации о незаконной продаже спиртного.
«В ходе проведения проверочных мероприятий изъято и направленно для проведения экспертизы около тонны алкогольной продукции, на которую отсутствовала соответствующая документация на продажу», — отметили в ведомстве.
По выявленным фактам возбуждено пять административных дел.
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