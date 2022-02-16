Петропавловск-Камчатский, 16 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Бюджет гонки на собачьих упряжках «Берингия-2022» сократили. Первоначально представленные сметы расходов урезали, но при этом призовой фонд увеличился, а мероприятий в рамках фестиваля стало больше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Оргкомитет «Берингии-2017» «Берингия-2017»

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Общий бюджет зимнего фестиваля в 2022 году составляет 69 млн рублей. Но при этом еще не завершено формирование внебюджетного фонда.

«Отдельно хочу отметить, что 10 миллионов из общего бюджета приходится на призовой фонд, который увеличивается. Если в целом мы балансируем и добиваемся неувеличения общих расходов, несмотря на увеличение количества мероприятий, призовой фонд — это осознанная политика. Призовой фонд должен расти для того, чтобы отражать престижность гонки, в том числе ее всероссийский и позднее, я надеюсь, международный уровень», — отметил глава региона Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на участие в гонке на собачьих упряжках «Берингия-2022» подано рекордное количество заявок. В северной гонке планируют участвовать 18 каюров. Также в этом году гонка бьёт рекорд по количеству ездовых псов — 210 собак выйдут на маршрут.