Брюссель, 16 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. 15 февраля в Европейском парламенте состоялись дебаты по вопросу противостояния незаконной слежке за гражданами, особенно за политиками, активистами и журналистами. Это была реакция, в частности, на сообщения о том, что мобильные устройства и компьютеры некоторых оппозиционных политиков, активистов и журналистов были взломаны в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio.

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По итогам мероприятия Европарламент принял постановление, в котором содержится призыв к польскому руководству «разобраться с данной проблемой», а также наказать виновных в прослушивании телефонных переговоров и противодействовать этому.

Евродепутат от польской правящей партии «Право и справедливость» Йоахим Брудзиньский отметил в ходе дебатов, что в Польше оперативные разработки проводятся только с разрешения суда.

Депутат добавил, что политики, против которых использовались такие инструменты, являются объектами уголовных расследований, например, связанных с вымогательством денег. По мнению Йоахима Брудзиньского, инициирование дебатов по данному поводу может быть «частью гибридной атаки со стороны России».

Ранее информационное агентство Associated Press опубликовало информацию, что накануне выборов президента Польши в мае 2020 года телефон руководителей предвыборной кампании оппозиционной партии «Гражданская коалиция» прослушивали польские спецслужбы. В материале указано, что политиков прослушивали при использовании программы Pegasus, а эту программу ранее приобрело польское правительство.