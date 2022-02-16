Уфа, 16 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Башкирии ожидается туман, видимость составит менее 500 метров. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Туман в Башкирии

Сообщается, что 17 февраля в республике существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Башкирии ночью может понизиться до — 19 °C, днем воздух может прогреться до — 7 °C. На некоторых участках автотрасс ночью и утром ожидается туман, видимость менее 500 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что днем 16 февраля в Башкирии может пройти снег.