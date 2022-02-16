Корветы Тихоокеанского флота России провели учебный бой в Охотском море
Москва, 16 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Два корвета Тихоокеанского флота России провели морской бой с условным противником в Охотском море в рамках плановых учений. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
Отмечается, что на выходе из района с минной опасностью экипажи корветов обнаружили неопознанные цели, меняющие курс на сближение с отрядом кораблей ТОФ.
В пресс-службе уточнили, что цели были успешно уничтожены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках учений «Союзная решимость — 2022» истребители Су-35 Восточного военного округа (ВВО) Вооруженных Сил России перехватили условного нарушителя воздушной границы Союзного государства.
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