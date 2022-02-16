Москва, 16 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Два корвета Тихоокеанского флота России провели морской бой с условным противником в Охотском море в рамках плановых учений. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Алексей Суконкин ИА REGNUM Новейший корвет «Громкий»

Отмечается, что на выходе из района с минной опасностью экипажи корветов обнаружили неопознанные цели, меняющие курс на сближение с отрядом кораблей ТОФ.

«Боевые расчёты корветов «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» применили корабельный комплекс ПК-2 с постановкой радиолокационных и электронных помех для минимизации ракетной опасности и вступили в морской бой с кораблями условного противника», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что цели были успешно уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках учений «Союзная решимость — 2022» истребители Су-35 Восточного военного округа (ВВО) Вооруженных Сил России перехватили условного нарушителя воздушной границы Союзного государства.

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