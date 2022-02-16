Новосибирск, 16 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту истязания отчимом 13-летнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Установлено, что с ноября по декабрь 2021 года мужчина систематически бил ребёнка, в том числе ремнём. После последнего такого избиения мальчик получил черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга.

Мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение. Он взят под стражу. Вину обвиняемый не признал. Расследование уголовного дела продолжается.