Липецк, 16 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Липецке прокуратура приняла меры реагирования в отношении сотрудников муниципальной транспортной компании, допустивших принудительную высадку ребёнка из автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

Прокуратура организовала проверку после публикации информации о принудительной высадке ребенка из автобуса МУП «Липецкий пассажирский транспорт». 29 января водитель автобуса № 11 на остановке «Опытная станция» не пустил в салон ребёнка из многодетной семьи. Согласно региональному законодательству, он имел право на бесплатный проезд.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния». Директору транспортного предприятия внесли представление.