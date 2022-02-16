Триполи, 16 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Глава Высшего государственного совета Ливии назвал процедуру избрания нового премьер-министра страны «незаконной». Об этом 16 февраля сообщает FawaselMedia со ссылкой на заявление главы совета Халеда аль-Машри. С его слов, решение Палаты представителей (парламента) об избрании нового премьер-министра без консультации с правительством страны может спровоцировать очередной виток гражданской войны в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

«Назначение нового премьер-министра до проведения официального заседания Высшего государственного совета и принятия решения по этому вопросу является некорректной процедурой. Это решение не способствует наведению мостов доверия между парламентом и государственным советом», — заявил аль-Машри.

Ранее премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дабайба не признал решение парламента о своей отставке и отказался покинуть свой пост.