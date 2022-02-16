Нур-Султан, , 11:15 — REGNUM Соответствующие органы должны проверить сообщения о незаконном выводе из Казахстана денежных средств членами семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Об этом председатель агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов заявил журналистам.

Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, проверять активы семьи экс-лидера нужно на общих основаниях. Так он ответил на вопрос о том, проверяло ли антикоррупционное агентство публикации СМИ о незаконном выводе средств в другие страны. Также есть агентство по финансовому мониторингу, «прямая задача которого проследить за движением денежных активов», добавил он.

«Не только в отношении этих лиц, если есть какие-то объективные данные, это будет проверяться», — сказал Ахметжанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января Назарбаев обратился к народу Казахстана впервые с начала массовых беспорядков в стране. Он опроверг предположения о том, что в элите страны наблюдается конфликт или противостояние.

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