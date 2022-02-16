Астана, 16 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Соответствующие органы должны проверить сообщения о незаконном выводе из Казахстана денежных средств членами семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Об этом председатель агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов заявил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Назарбаев

По его словам, проверять активы семьи экс-лидера нужно на общих основаниях. Так он ответил на вопрос о том, проверяло ли антикоррупционное агентство публикации СМИ о незаконном выводе средств в другие страны. Также есть агентство по финансовому мониторингу, «прямая задача которого проследить за движением денежных активов», добавил он.

«Не только в отношении этих лиц, если есть какие-то объективные данные, это будет проверяться», — сказал Ахметжанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января Назарбаев обратился к народу Казахстана впервые с начала массовых беспорядков в стране. Он опроверг предположения о том, что в элите страны наблюдается конфликт или противостояние.

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