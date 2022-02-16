Барнаул, , 11:44 — REGNUM В Алтайском крае, несмотря на действующие противоэпидемические ограничения, растет число предпринимателей и самозанятых. Как сообщает официальный сайт правительства региона, по итогам 2021 года в крае удалось достичь планового показателя нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»: численность занятых в этой сфере превысила значения допандемийного уровня и составила более 302 тысяч человек.

Малый бизнес Agency-kaluga

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM впечатляющий итог реализации нацпроекта, заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия») пояснил:

«Рыба ищет, где глубже, а бизнес, где лучше! Именно так можно охарактеризовать современные реалии рыночной экономики. Однако «невидимая рука» рынка часто приводит к перекосам и нарушению баланса социальной справедливости. Порой и сам бизнес нуждается в поддержке государства и такая поддержка регулярно им оказывается.

Малые и средние предприниматели взамен выполняют социальную функцию — создают новые рабочие места, пополняют налогами местные и региональные бюджеты. Государство заинтересовано, чтобы на каждый вложенный рубль в поддержку бизнеса можно было получить два, а то и три рубля в виде налоговых отчислений. Как видим, на практике такой механизм работает».

По данным управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в 2021 году на площадке центра «Мой бизнес» проведено более 260 мероприятий для предпринимателей и лиц, заинтересованных в осуществлении предпринимательской деятельности.

Участникам нацпроекта оказано более 12,5 тысячи услуг, 119 предпринимателям предоставлены поручительства региональной гарантийной организации для привлечения почти 2,3 миллиарда рублей кредитных средств, а 387 бизнесменам предоставлены займы региональной микрофинансовой организации на сумму 948,9 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.